Le bilan ne cesse de s’alourdir suite au séisme et au tsunami qui ont frappé l'Indonésie

Un séisme de magnitude 7,5 a secoué, vendredi dernier, l’île des Célèbes, dans le centre de l’Indonésie, suivi d’un tsunami qui a notamment touché la ville de Palu. Le bilan des victimes est extrêmement lourd avec plus de 800 morts. Parmi les portés disparus, il y a un sud-Coréen.





Au-delà de l’importante force de ce tremblement de terre de magnitude 7,5, les conditions géographiques de Palu ont amplifié la puissance de tsunami, ce qui a alourdi le bilan des pertes humaines. Comptant environ 380 000 habitants, cette ville est située au fond d’une baie étroite large de 2 km et longue de 10 km. En effet, la vague qui a déferlé sur l'île de Célèbes en Indonésie, ne mesurait qu’environ 2 mètres. Pourtant, certaines vagues ont atteint près de six mètres de haut dans cette ville située à près de 80 km de l'épicentre du séisme. Cette région a la particularité d'être située dans une zone sismique, appelée la « Ceinture de feu du Pacifique », ce qui explique les violents séismes qui y sont régulièrement ressentis. Pourtant, l’arrivée d’un tsunami est plutôt rare. L’île des Célèbes forme un bloc séparé par une grande faille. Des tsunamis se produisent souvent au niveau des zones de subduction, où les plaques océaniques plongent à l'intérieur du globe. C’est le cas du tsunami ayant frappé l'île indonésienne de Sumatra en 2004 et la région de Tohoku au Japon en 2011.





Les experts avancent plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi ces vagues dévastatrices ont déferlé sur l'Indonésie. Beaucoup pointent du doigt le choc du tremblement de terre qui aurait provoqué un important glissement de terre sous la mer. Les spécialistes devront désormais déterminer les causes exactes de cette catastrophe naturelle. Rappelons que l’Indonésie a déjà été en proie à plusieurs secousses. En août, une série de séismes a frappé l'île de Lombok, un endroit très prisé par les touristes étrangers. Ces tremblements de terre ont fait plus de 500 morts.