De gros espoirs dans la coopération économique entre Séoul et Pyongyang

La douce brise diplomatique qui souffle sur les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord suscite de nombreux espoirs au niveau de la coopération économique bilatérale entre les deux pays. Le sommet intercoréen, le troisième du genre cette année, qui s’est tenu le mois dernier à Pyongyang, a été suivi par un sommet Corée du Sud-États-Unis. Et aujourd’hui après cette série de pourparlers au sommet, les attentes en matière de coopération économique intercoréenne sont grandes.





La Déclaration de Pyongyang comprend bien sûr des points sur les questions militaires et de dénucléarisation, mais elle contient aussi des détails sur des projets économiques potentiels entre le Sud et le Nord. En effet, l’un des points importants de celle-ci est la construction d’un capital social, cela comprend des reconnexions de lignes de chemins de fer et de routes terrestres, mais aussi la relance du complexe industriel intercoréen de Gaeseong et la reprise des excursions sud-coréennes aux monts Geumgang en Corée du Nord.





Et si on fait une projection encore plus optimiste. Au cours des cinq prochaines années, la coopération économique intercoréenne pourrait créer 130 000 emplois et faire progresser le PIB de la Corée du Sud de 0,81 point en moyenne annuelle. Le parc industriel de Gaeseong, en particulier, pourrait avoir un effet économique de plus 145 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années.