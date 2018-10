Une exposition qui permet de découvrir le sens esthétique des Anciens à travers les boucles d’oreilles se déroule depuis le 18 septembre à Busan.





Baptisé « Les boucles d’oreilles, l’élégance des Anciens », cet événement présente divers accessoires de ce type, déterrés dans des vestiges préhistoriques et antiques, dans le but de refléter leur valeur historique et leur signification sur le plan social et culturel.





L’événement sera divisé en quatre parties : « Orner les oreilles pour la première fois », « Orner les oreilles avec du jade », « Orner les oreilles avec de l’or » et « Des parures aux accessoires rituels ». Plus de 200 objets exposés ont été loués auprès de 29 musées en Corée du Sud.





Cet événement permettra aux spectateurs d’apprécier des boucles d’oreilles confectionnées depuis il y a 7 000 ans jusqu’à l’époque de Silla unifié (7e au 10e siècle).





Date : du 18 septembre au 11 novembre 2018

Lieu : musée Bokcheon, Busan

Site : http://museum.busan.go.kr/