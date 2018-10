Le Festival du théâtre vert de Miryang se déroulera du 5 au 9 octobre dans cette ville de la province de Gyeongsang du Sud.





Il s’agit d’une nouvelle version rajeunie du « Festival d’été des arts du spectacle de Miryang » qui se tenait jusqu’à l’année dernière.





Sur le thème « La guérison, l’introspection et un nouvel espoir », cette manifestation proposera au total 29 pièces de théâtre et spectacles. Et s’y ajouteront un forum donné par des experts et des séances de discussion avec de jeunes professionnels du théâtre.





La pièce qui sera jouée en ouverture de cet événement sera « Le fantôme de Canterville », un théâtre musical pour toute la famille basé sur la nouvelle éponyme écrite par Oscar Wilde. Après cette représentation qui aura lieu en plein air, les spectateurs pourront apprécier un feu d’artifice somptueux.





Date : du 5 au 9 octobre 2018

Lieu : village de théâtre de Miryang

Site : http://www.mytheatervillage.com