Concert : « Amadeus » de Sohn Yeol-eum

La pianiste sud-coréenne Sohn Yeol-eum donnera un concert consacré à Mozart le 7 octobre au Centre d’arts de Séoul.





Cette représentation a été planifiée en mémoire du défunt chef d’orchestre britannique Neville Marriner. Lorsque l’orchestre Academy of St Martin in the Fields qu’il dirigeait s’est produit au pays du Matin clair en 2016, c’est Sohn qui a joué avec lui.





Après ce concert, le musicien britannique a proposé à la jeune pianiste d’enregistrer l’intégrale des concertos pour piano du compositeur autrichien et elle a accepté. Malheureusement, avant de finir cet enregistrement, le chef d’orchestre est décédé en octobre 2016. Sohn a sorti en avril dernier cet album inachevé, intitulé « Mozart ».





Lors de ce concert, la jeune pianiste interprétera les concertos pour piano n° 21 et n° 8 de Mozart avec l’Orchestral Ensemble Seoul et le Solius Orchestra.





Date : le 7 octobre 2018

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/