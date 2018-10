Un festival culturel de mode destiné à aider les designers sud-coréens à se lancer se déroulera du 10 au 12 octobre à la S-Factory de Séoul.





Fashion Kode printemps-été 2019 a pris pour slogan « Green-up Style », la combinaison des mots « Dress-up » et « Style », dans le but de proposer des modes éthiques et des styles de vie qui prennent en considération l’environnement.





Au rendez-vous d’affaires international participeront plus de 120 marques de designers sud-coréens et internationaux dont Vegan Tiger qui n’utilise aucun matériau d’origine animale et Corco, spécialisé en cuir fait d’écorce de liège.





Au premier jour de la manifestation aura lieu « Le défilé de mode avec un concept spécial » où des sacs faits de fils originaires de bouteilles en plastique recyclées et des chaussures confectionnées avec des vêtements usés seront présentés.





Date : du 10 au 12 octobre 2018

Lieu : S-Factory, Séoul

Site : http://fashionkode.com