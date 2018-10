Le 70e anniversaire de l’armée sud-coréenne

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a célébré hier la 70e édition de la journée nationale des forces armées. Cérémonie qui s’est tenue pour la première fois le soir à 18h 30 dans le mémorial de la guerre à Yongsan situé en plein cœur de Séoul, afin de faciliter la participation du public. Elle a débuté à la suite de la prestation de la garde d’honneur et du spectacle aérien de l’équipe spéciale de voltige « Black Eagles ». Les discours de célébration du président de la République et du ministre de la Défense ainsi que l’octroi des décorations ont été suivis par divers spectacles. En effet, environ 130 militaires ont fait une démonstration de taekwondo, y compris des casses de planches ainsi que le poomsae, une des épreuves de cet art martial coréen.





Par la suite, les soldats de l’armée de terre portant le « Warrior platform » ont fait la démonstration du système de combat du futur. Cette tenue de combat futuriste est composée de matériaux militaires de pointe dont des habits et un casque blindés, un fusil et une gourde. On pouvait aussi assister à la démonstration d’engins de haute technologie tels qu’un véhicule tactique de petite taille, un robot démineur et un micro-drone. Les armes clés de la marine et de l’armée de l’air comme l’avion furtif f-35A et le véhicule de surface non habités, ont été diffusées sur une vidéo. À la fin de la cérémonie, le chanteur Psy est venu ajouter sa touche à cette ambiance de fête.





Cette fois, l’organisation était bien différente de celle de l’année dernière. La 69e édition consistait à faire montre des forces militaires en déployant toutes les armes tactiques qui pourraient servir contre la Corée du Nord. Normalement, un défilé militaire devait être organisé en grande pompe, comme ce fut le cas ces quatre dernières années. Toutefois, cette tradition a été abandonnée dans le but de créer une ambiance festive pour les citoyens. La commémoration de la journée de l’armée de cette année s’est bien démarquée des précédentes dans le sens où le climat de réconciliation et de paix, mis en place récemment dans la péninsule coréenne, y a été reflété.