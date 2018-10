11e anniversaire du sommet intercoréen de 2007

ⓒYONHAP News

La déclaration conjointe intercoréenne du 4 octobre fête demain son 11e anniversaire. Pour le célébrer, une cérémonie se tiendra, ce vendredi 5 octobre, à Pyongyang. A cette occasion, la Corée du Sud va envoyer une délégation composée de 150 personnes dont le président du parti au pouvoir Lee Hae-chan et le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon.





Quand et où cette déclaration a été signée ? Elle a été proclamée par les anciens dirigeants des deux Corées, Roh Moo-hyun et Kim Jong-il dans le cadre du deuxième sommet intercoréen qui s’est déroulé dans la capitale nord-coréenne du 2 au 4 octobre en 2007. Que contient cette déclaration ? Constituée de huit points principaux et deux points annexes, elle est répartie en trois éléments. D’abord, pour l’amélioration de leur relation, les deux pays se sont entendus pour mettre en œuvre leur première déclaration commune signée lors du sommet du 15 juin 2000 par l’ancien président sud-coréen Kim Dae-jung et son homologue du Nord Kim Jong-il ainsi que nouer une relation de respect mutuel et de confiance. Ensuite, afin d’instaurer la paix dans la péninsule, ils se sont engagés à atténuer les tensions militaires et à établir la confiance mutuelle. Et encore à mettre en application la déclaration du 19 septembre 2005 et l'accord du 13 février 2007 issus des pourparlers à six pays sur la dénucléarisation. Quel est le dernier point ? Il est lié à l’élargissement des échanges intercoréens. Pour ce faire, Séoul et Pyongyang se sont accordés à doper la coopération sur le plan économique et socioculturel, par exemple en développant le tourisme au mont Baekdu. Ils se sont aussi mis d’accord pour mener des projets humanitaires tels que les retrouvailles des familles séparées par la guerre. Au niveau international, ils sont convenus de faire monter d’un cran leur collaboration pour les droits et la cause des Coréens vivant à l’étranger. Pourquoi est-ce significatif de commémorer cette déclaration ? Parce qu’il s’agit de la deuxième déclaration commune dans l’histoire de la Corée qui a été oublié avec l’exacerbation de la menace balistique et nucléaire de Pyongyang. Dans ce sens, l’organisation de cet événement montre que sa valeur est ravivée et que les deux Corées sont sur la voie de l’apaisement