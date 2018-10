Mike Pompeo à Pyongyang en fin de semaine

ⓒKBS News

Le secrétaire d'Etat américain va une fois encore se rendre à Pyongyang afin de s’entretenir avec le dirigeant nord-coréen. La Corée du Nord et les États-Unis sont donc de retour à la table de négociation. Le président américain Donald Trump avait annulé la 4e visite envisagée de Mike Pompeo. Fin août, celui-ci avait prévu de fouler le sol nord-coréen, mais le projet est finalement passé à la trappe le lendemain de son annonce. Car aux yeux de Trump, Pyongyang n’avait pas suffisamment déployé d’efforts pour se dénucléariser. Depuis cette date, les deux pays ont campé sur leurs positions. Washington a réclamé des mesures substantielles pour le désarmement nucléaire du pays communiste, tandis que Pyongyang a plébiscité une déclaration de la fin de la guerre de Corée et la levée des sanctions à son encontre. Dans ce contexte, l’entrevue entre Kim et Pompeo revêt une importance cruciale. C’est un signe que les conditions sont plus ou moins réunies et que les deux camps sont prêts à relancer leurs négociations dans l’impasse. Qu’est-ce qui a poussé Trump à envoyer son secrétaire d’Etat au Nord ? De l’avis des experts, c’est le message secret que Kim lui a transmis par l’intermédiaire de Moon Jae-in qui aurait joué un rôle clé. Le 25 septembre, au lendemain du sommet sud-coréano-américain à New York, Pompeo a rencontré son homologue nord-coréen Ri Yong-ho et accepté l’invitation de Kim Jong-un à Pyongyang. Cet entretien aurait posé la base de la reprise des négociations bilatérales.





Quel sera le principal enjeu de cette visite ? D’abord, l’organisation d’un nouveau sommet Pyongyang-Washington qui sera au cœur de la rencontre. Si Pompeo réussit à y parvenir, les deux pays feront des tractations essentielles lors de leur 2e tête-à-tête. Dans le cas contraire, les relations risquent de se détériorer. D’ailleurs, la Corée du Nord s’est déjà montrée ferme ces derniers jours en affirmant qu’une dénucléarisation unilatérale ne serait pas possible. Une attitude qui aurait vraisemblablement pour but d’avoir la main lors d’une éventuelle négociation, mais qui cependant risque de les compliquer.