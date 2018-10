« Les Reliques » de Ku Hyo-seo

Extrait de l’émission :





* Interview : Ku Hyo-seo, auteur

Quand j'étais petit, je souffrais souvent de maux d'estomac. La chamane m'a prescrit une potion faite avec mes cheveux, mes ongles, etc. C'est la raison pour laquelle je la redoutais et détestais. Je me souviens toujours d'elle, de son regard, des incantations qui sortaient de sa bouche.





Le narrateur des « Reliques » est un chêne âgé de 170 ans. Il s’est tenu au même endroit pendant 150 ans de son vivant et depuis 20 ans, mort, pour protéger le village. C’est lui qui nous raconte l’histoire d’une chamane.









La chamane a enterré ses trois enfants à mon pied. Ils avaient tous moins de dix jours. Le corps du premier bébé a été enfoui sous la racine qui s’étend au sud et ceux des deux autres ont été déposés sous celles au nord et à l’est.





명두집은 내 밑동에다 세 아이를 묻었다

모두 생후 열흘도 채 안된 아이들이었다.

첫 아이의 시신은 남쪽으로 난 뿌리 밑에,

나머지 두 아이는 각각 북쪽과 동쪽 뿌리 아래 묻혔다.









Dès lors, la chamane change complètement. Elle commence à aider les pauvres et les malades.





* Interview : Ku Hyo-seo, auteur

Les villageois et moi-même avions pensé qu’il ne s’agissait que d’un cri dépourvu de sens, mais j’ai découvert plus tard que ce terme « bulmang » signifiait « ne pas oublier ». Elle voulait dire alors « ne pas oublier la mort ». Se souvenir de la mort, c’est plutôt se souvenir de la vie. Nous pensons souvent à la façon de vivre nos vies sans regret. La mort de quelqu’un nous apprend la valeur précieuse de la vie et nous encourage à vivre pleinement notre vie, sans avidité. Je pense que c’est ce que « bulmang » signifie.









Si tu veux vivre, tu ne dois pas craindre la mort. La peur de la mort a causé ta maladie. Tu dois comprendre que tes enfants meurent vraiment au moment où tu meurs.





Tu dois savoir comment la mort sauve les gens. Tes enfants morts t’ont sauvée. Ne rends pas leur mort inutile. Il faut que tu vives. N’oublie pas. Bulmang !





죽지 않으려면 죽는 걸 겁내선 안 돼.

죽는 걸 겁내니까 지랄 염병 속병이 생기지.

니가 죽는 순간 애도 진짜로 죽어버린다는 걸 알아야 돼.





죽음이 사람을 살리는 이치를 알아야 해.

죽은 애들이 너를 살렸듯이

니가 살아야 걔들 죽음이 헛되지 않게 되는 거잖아.

잊지 말라니까.

불망!“









Auteur :

Ku Hyo-seo est né en 1958 à Incheon. Il fait ses débuts littéraires en remportant en 1987 le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Joongang. En 2005, il a publié la nouvelle « Les Reliques », récompensée par le prix littéraire Hwang Sun-won l’année suivante.