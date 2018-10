Le Gaecheonjeol et le Jongmyo Jeryeak

Tous les peuples ont leurs propres mythes fondateurs. Il y a des milliers d’années, des gens qui vivaient dispersés ici et là se sont réunis pour construire une communauté et établir des règles, et c’est sans doute ce qui sépare les hommes des animaux. Avant l’invention de l’alphabet, ce qui arrivait à ces cités ou ces nations ainsi que ce que leurs habitants vivaient se transmettaient oralement de bouche à oreille, de génération en génération. Au fil du temps, ces histoires sont devenues de plus en plus mythiques et ont été connues sous le nom de mythe fondateur. De nos jours, ces récits peuvent paraître illogiques et irrationnels, mais il ne faut pas oublier qu’ils incarnent le fier passé d’un peuple, façonné au fil des générations. Aujourd’hui, les sud-Coréens célèbrent le Gaecheonjeol, le jour de la fondation légendaire de leur nation, il y a 4 351 ans, par le mythique Dangun.





La première mélodie de cette édition « Sujecheon » ou « Longue vie aussi éternelle que les cieux » tire son origine d’une chanson de l’époque de Baekje intitulée « Jeongeupsa ». Les paroles de celle-ci décrivent une femme vivant à Jeongeup dans le royaume de Baekje qui attend son époux colporteur jusqu’à une heure tardive de la nuit. Elle prie la lune pour que son mari rentre sain et sauf à la maison et cette prière est transformée en chanson. La chanson « Jeongeupsa » ainsi née a été largement chantée par les habitants de Baekje, puis par ceux de Goryeo et de Joseon pendant plus de 500 ans. « Jeongeupsa » a fortement inspiré « Sujecheon » ou la « Longue vie aussi éternelle que les cieux ».





Bien que sa mélodie et sa signification aient connu des changements au fil du temps, la nouvelle version de cette chanson manifeste toujours de la compassion pour les êtres humains. Sejong le Grand de la dynastie Joseon est connu pour son amour pour son peuple. Il a inventé le « hangeul », l’alphabet coréen pour que les gens ordinaires qui ne savaient ni lire ni écrire le chinois classique puissent communiquer facilement à l’écrit. Mélomane, le roi a composé « Yeominrak » dont le titre peut se traduire littéralement par « S’amuser avec le peuple ». Il a également créé la mélodie du « Jongmyo Jeryeak » qui est la musique qui accompagnait le rituel royal ancestral « Jongmyo Jerye » à l’époque de Joseon.





Durant les premières années de la dynastie Joseon, la musique chinoise était jouée lors du rituel royal ancestral. Sejong le Grand a voulu composer une nouvelle musique rituelle, mais son projet a rencontré une vive protestation de la part des ministres. La mélodie qu’il a composée était d’abord jouée lors de diverses cérémonies organisées à la cour. C’est son fils le roi Sejo qui l’a ensuite adaptée pour qu’elle puisse être utilisée dans le cadre de rites aux ancêtres royaux.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Sujecheon » ou « Longue vie aussi éternelle que les cieux » interprété par l’Orchestre de musique de cour du Centre national des arts traditionnels coréens

2. Un extrait du « Jongmyo Jeryeak » interprété par l’Orchestre de musique de cour du Centre national des arts traditionnels coréens

3. « Arirang de la province de Gangwon » interprété par l’ensemble Yido