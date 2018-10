Mike Pompeo à Pyongyang le 7 octobre pour rencontrer Kim Jong-un

ⓒ YONHAP News

Les pourparlers de dénucléarisation entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ont repris. Le département d’Etat américain a déclaré mardi que son secrétaire, Mike Pompeo, se rendra ce weekend à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant Kim Jong-un. Ce sera sa quatrième visite cette année.





« Cette visite de Pompeo est très significative, car on espère qu’elle permettra de sortir de l’impasse des pourparlers de dénucléarisation entre Pyongyang et Washington. Elle pourrait aussi permettre de décider d’un second sommet. Le déplacement de Pompeo à Pyongyang en juillet n’avait produit aucun résultat, mais cette fois, le premier diplomate américain peut s’attendre à des progrès substantiels, si l’on en croit l’annonce officielle de sa rencontre avec Kim Jong-un, prévue dimanche », explique Kim Yong-hyun, du département des études nord-coréennes à l’université Dongguk. Il nous offre son analyse.