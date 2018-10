2005 – les deux Corées ouvrent un bureau de consultation de coopération économique

ⓒ KBS News

Le 14 septembre dernier, les deux Corées ont ouvert leur premier bureau de liaison, dans la ville nord-coréenne de Gaesong, située près de la frontière. Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre sud-coréen de la Réunification a déclaré que Sud et Nord pourraient désormais travailler ensemble et se consulter à tout moment, 365 jours par an. Ce bureau de liaison peut être vu comme une version étendue du premier bureau de consultation de coopération économique intercoréenne, qui lui a été établi en 2005.





« Le plus important dans la mise en place d’échanges économiques, c’est de permettre aux deux camps de communiquer et de se consulter facilement. Malheureusement, il n’existait alors aucun canal de communication entre les autorités et les chefs d’entreprise de part et d’autre de la frontière. Pour des discussions d’affaires, ils étaient obligés de se rencontrer en général en Chine, plus rarement au Japon. Le meilleur moyen de réduire le temps perdu et le coût que cela engendrait était de créer un canal de discussion approprié, à travers lequel la communication était possible à n’importe quel moment », explique Park Heung-ryol, ancien haut fonctionnaire du ministère de la réunification.





La Corée du Nord finit par accepter l’établissement d’un bureau de coopération économique, qui a commencé ses opérations le 25 octobre 2005. Pour la première fois, des fonctionnaires sudistes et nordistes travaillaient ensemble, dans le même bâtiment. Récit.