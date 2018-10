Début du 23e festival du film de Busan (BIFF)

ⓒYONHAP News

Le 23e festival du film de Busan (BIFF) a débuté aujourd’hui pour durer dix jours. A cette occasion, le comité d’organisation a déclaré que désormais le festival s’était entièrement remis des troubles politiques qui l’ébranlaient depuis 2014 et qu’il souhaitait faire peau neuve. 2014 correspond à l’année où le ferry Sewol a sombré, le 16 avril plus exactement, faisant plus de 300 morts dont la plupart des lycéens partis en voyage scolaire. L’administration de l’époque, celle de la présidente destituée Park Geun-hye, critiquée pour sa négligence dans la gestion de la catastrophe, avait alors cherché à étouffer l’affaire en persécutant les artistes, entre autres, qui défendaient la cause des victimes.





Mais en quoi cette tragédie a semé exactement la zizanie au festival ? Un film documentaire intitulé « The Truth Shall Not Sink With Sewol », en français « La vérité ne va pas sombrer avec le Sewol », avait été projeté lors du festival, malgré l’opposition de la ville de Busan. L’année suivante, le gouvernement avait alors exercé des pressions auprès du comité d’organisation du festival, coupant, entre autres, son budget de 40 %. Face à quoi, neuf associations cinématographiques du pays l’avaient boycotté en 2016. Maintenant que cela fait plus d’un an et demi que l’auteur de ce trouble est destitué, l’un des festivals les plus prestigieux d’Asie souhaite aller de l’avant et passer à autre chose.





Le festival a pourtant connu un grand succès dès sa première édition en 1996. 174 œuvres venant de 30 pays avaient été projetés cette année-là, attirant plus de 170 000 spectateurs en une semaine. L’enthousiasme suscité par les festivaliers aux alentours du quartier de Nampo, où étaient rassemblées les salles de cinémas à l’époque, a rapidement fait de cet événement une fête de tous les citoyens. Depuis, la plage de Haeundae, un haut lieu balnéaire sud-coréen, est devenue LA place où être, avec d’abord la construction de multiplexes tels que le Mégabox ou CGV puis celle du Busan Cinema Center en 2011.





Cette année, 324 œuvres venant de 79 pays seront projetées sur 30 écrans dans cinq cinémas. En particulier, 140 d’entre elles sont invitées dans le cadre du World and International premiers, un record dans l’Histoire du festival. Le nombre des prix a également augmenté à 14, alors qu’au début, il n’était que quatre dont le prix New Currents. Il s’agit d’une récompense créée pour découvrir et encourager les jeunes réalisateurs asiatiques, seuls leur 1er ou 2e long métrages étant éligibles.