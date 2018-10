Note souveraine de « AA » pour la Corée du Sud

ⓒKBS News

L’agence d’évaluation financière américaine Standard & Poor’s a décidé de maintenir sa troisième meilleure note au pays - une note que le pays détient depuis août 2016 - et ce, avec des perspectives de notation « stables ». La Corée du Sud est placée à peu près au même niveau chez les deux autres grandes agences de notation internationales, « Aa2 » chez Moody’s, son 3e plus haut niveau et « AA- » chez Fitch, son 4e. Cela signifie que le pays du Matin clair jouit d’un crédit non négligeable auprès des investisseurs étrangers. Par exemple, parmi les six autres pays classés au même niveau on retrouve la France, le Royaume Uni ou encore la Belgique. Et seulement 11 pays, dont la Suisse, le Danemark et la Norvège sont classés au 1er niveau, celui de « AAA », et cinq nations, notamment les Etats-Unis au 2e « AA+ ». Quant au Japon et à la Chine, ils sont tous les deux classés au 5e rang avec « A+ » et Taïwan au 4e avec «AA- ».





Pourquoi cette bonne évaluation ? D’abord, Standard & Poor’s a annoncé avoir pris en compte la baisse des tensions dans la péninsule coréenne. En même temps, elle juge que bien qu’affaiblie, la menace nord-coréenne sur la sécurité du Sud est toujours présente et constitue un obstacle majeur au relèvement du niveau de sa note souveraine. Néanmoins, elle estime qu’un progrès de la libéralisation de l’économie nord-coréenne pourrait réduire les risques géopolitiques. Autrement dit, la disparition de ce facteur est une condition sine qua non du relèvement de la notation sud-coréenne chez S&P. Mais les indices économiques et financiers du pays y sont également pour quelque chose. L’agence apprécie en particulier la situation solide des banques sud-coréennes. Ces dernières prêtent maintenant plus d’argent à l’étranger qu’elles n’en empruntent et la moyenne des échéances de leurs créances a été prolongée. De plus, la part de leurs dettes étrangères a diminué.





Quant à la croissance du pays de cette année, S&P l’a placée autour de 2,7 %, l’estimant plus solide que celle d’autres pays industrialisés. En revanche, elle a mis en garde contre les « dettes accidentelles » que le gouvernement sud-coréen pourrait contracter, par exemple, les coûts de réunification qu’il devra prendre en charge en cas d’effondrement brusque du régime de Kim Jong-un.