Moon Gogo, un duo musical franco-coréen à l’univers inclassable

E’Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instrument traditionnel coréen à six cordes, a été nommée dépositaire du bien culturel immatériel n°16 en 1994 en Corée du Sud. Elle est arrivée à Nantes en 2008 à la recherche de nouveaux terrains de jeux diversifiés. Là-bas, elle fait la rencontre de Federico Pellegrini, ex-membre du groupe de rock « The Little Rabbits ».





ⓒ Prises par Lee Seula

C’est en 2013 que ces artistes créent ensemble le duo musical appelé « Moon Gogo ». Ils sont arrivés fin septembre en Corée du Sud pour présenter leur nouvel album « Joy », sorti il y a quelques mois.





ⓒ Prises par Lee Seula

Au pays du Matin clair, le duo nantais effectue une tournée nationale remplie de joie du 29 septembre au 7 octobre dans cinq grandes villes sud-coréennes, à savoir Bucheon, Gwangju, Jeonju, Daejeon et Séoul.