La Thaïlande a annoncé une punition sévère à ceux qui donnent à manger aux pigeons dans les espaces publics

Le quotidien Bangkok Post a annoncé que la ville de Bangkok avait averti que ceux qui donneraient à manger aux pigeons dans les espaces publics risqueraient de se voir infliger une peine de réclusion de trois mois et une amende de 25 000 bahts soit 670 euros.





Il s’agit d’une mesure prise suite à la directive du Premier ministre Prayut Chan-o-cha qui a ordonné à chaque collectivité locale de renforcer le contrôle sur le fait de nourrir les pigeons dans les espaces publics.





De son côté, la municipalité de la capitale thaïlandaise a demandé aux représentants régionaux d’examiner tous les endroits où se rassemblent ces oiseaux, y compris les 37 parcs dans la ville, afin d’élaborer des moyens pour diminuer leur nombre.





Les fonctionnaires ont installé des panneaux d’avertissement dans les parcs et procédé à la capture de ce type d’animaux. Cependant, il n’est pas certain que l’avertissement des autorités compétentes ait de l’effet. Car, selon le journal, certains touristes négligent cette instruction et continuent de donner de la nourriture aux pigeons.