Face à la fuite des cerveaux, Taïwan fait appel aux talents des pays de l’Asie du Sud-est

ⓒ Getty Images Bank

Selon le South China Morning Post, Taïwan qui souffre du vieillissement de la population et de la fuite des cerveaux vers la Chine cherche à accepter des talents et des techniciens expérimentés venant des pays de l’Asie du Sud-est pour surmonter ces difficultés.





Un projet de loi qui permet de leur accorder la citoyenneté a récemment été présenté au Parlement taïwanais. S’il est adopté sans heurt, cette loi pourra entrer en vigueur à l’année prochaine.





Avec l’augmentation de ses jeunes qui trouvent un emploi en Chine, Taïwan souffre constamment d’une pénurie de main-d’œuvre. D’après les statistiques du gouvernement, il manque plus de 200 000 travailleurs dans les industries du pays. Comble de malheur, l’accélération du vieillissement de la population fait craindre l’avenir de l’économie du pays. D’ici 2020, les citoyens de plus de 65 ans représenteront plus de 20 % de la population, et cela sera accompagné d’une population active insuffisante.