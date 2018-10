Arrivée tardivement en Inde, la vague culturelle coréenne se diffuse dans ce pays

ⓒ YONHAP News

En Inde, depuis récemment, la culture coréenne se répand simultanément dans plusieurs domaines. Jusqu’à maintenant, l’Inde était considérée comme la seule nation asiatique où la « hallyu », la vague culturelle coréenne, n’avait pas pu pénétrer.





Selon le quotidien The Economic Times, en Inde, non seulement la musique pop coréenne, mais aussi les feuilletons, les films, les cosmétiques et les plats venant du pays du Matin clair sont devenus des produits d’importation à la mode.





Le pionnier de cette culture est, bien entendu, la k-pop. Et sa popularité s’est répercutée sur les autres secteurs. D’après le journal, les séries télévisées de Corée du Sud qui reflètent bien la culture du pays contribuent à présenter celle-ci aux téléspectateurs indiens.