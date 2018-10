Les cosmétiques sud-coréens se dévoilent à la K-Beauty Expo

Pour ce premier numéro d’octobre, « Un regard sur la Corée » vous fait découvrir une des nombreuses facettes du « soft power » sud-coréen. Tout comme la « hallyu », la vague culturelle du pays du Matin clair, le secteur des cosmétiques « made in Korea », désigné sous le terme de K-Beauty, bénéficie d’un fort engouement aux quatre coins du monde.

Pour en témoigner, le plus grand salon professionnel de la beauté en Corée, la K-Beauty Expo, ouvre ses portes chaque année au Kintex, au nord-ouest de Séoul, et remporte un franc succès. A quelques jours de sa 10ème édition, vous allez en apprendre davantage sur cet événement considéré comme le plus important rendez-vous dédié aux produits cosmétiques du pays.





ⓒ KBS

Avec plus de 700 exposants sur place, les visiteurs pourront constater les dernières tendances du marché en testant des produits sur place ou en assistant à des conférences. L’industrie de la beauté ne se limitant pas aux crèmes hydratantes ou au maquillage, il sera également possible d’y trouver des produits pour entretenir l’éclat de ses cheveux et de ses ongles, ainsi que plusieurs espaces consacrés à la diététique et au fitness.





ⓒ Getty Images Bank

Cet événement lancé en 2009 a pour ambition de créer des synergies en développant divers marchés, y compris les matières premières, l’emballage, la santé ou encore la chirurgie esthétique avec des firmes locales et étrangères représentatives du secteur de la beauté. L’année dernière, près de 50 000 participants ont fait le déplacement dont les représentants de firmes de 15 pays comme l’Inde, l’Australie, l’Allemagne ou encore la France. C’est un excellent indicateur de la grande influence qu’exerce l’industrie cosmétique sud-coréenne à l’étranger.





ⓒ Getty Images Bank