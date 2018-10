Gaecheonjeol, le jour de la fondation de la Nation

ⓒ Getty Images Bank

Le jour anniversaire de la fondation de la nation coréenne (- 2333 Av. J-C.) a lieu le 3 octobre de chaque année. Basé sur la légende du dieu-roi Dangun, nous fêtons cette année le 4351ème anniversaire de la Corée, événement qui fait ressurgir la fierté des Coréens d’avoir une nation vieille de plus de 4 000 ans.





Dangun, c’est le fils de Hwanung et le petit-fils de Hwanin, dieu du ciel. Sa mère quant à elle, est une femme-ourse qui se languissait d’un fils. Hwanung entendant sa prière la pris pour femme et lui donna un fils, Dangun.

ⓒ YONHAP News

Durant un règne de 1 500 ans, le dieu-roi accomplira beaucoup et on lui attribue d’ailleurs le développement de l’acupuncture et de la moxibustion. C’est à l’âge de 1 908 ans que Dangun rendra son dernier souffle laissant pour héritage la nation coréenne, appelée le royaume Gojoseon.





ⓒ YONHAP News