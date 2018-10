Date de naissance : le 10 février 1911





Ko Bok-soo est né en 1911 à Ulsan dans le sud-est de la Corée. Au début de sa vingtaine, il a participé à un concours de chant organisé à Busan pour obtenir le 3e prix. Cela lui a permis de devenir chanteur.





En 1934, il a sorti « Foreign land » qui a connu un grand succès pour s’imposer comme l’une des chansons les plus populaires en Corée sous le joug colonial japonais. Deux ans plus tard, il a présenté « One-sided Love» qui a aussi été très appréciée par le public. Le chanteur a conservé sa popularité pendant longtemps en présentant plusieurs tubes populaires.





En 1941, il s’est marié avec la chanteuse Hwang Geum-shim. En 1959, il a créé l’Institut d’arts de Donghwa et a assuré le poste de directeur. Il est décédé le 10 février 1972.





Hit Songs of Go Bok-soo and Hwang Geum-shim (album, août 1988)

Immortal Singer Vol. 7 - Ko Bok-soo (album, août 1996)

Masterpieces of Ko Bok-soo (album, mai 2012)

Passionate Singing: Ko Bok-soo and Baek Nyeon-seol (album, mai 2013)