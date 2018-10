Ouverture demain de l’édition paralympique des Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a envoyé une équipe de 307 personnes, dont 202 sportifs, aux Jeux asiatiques paralympiques destiné aux athlètes handicapés. Elle s’est fixé pour objectif de se classer au 3e rang du classement avec 33 médailles d’or, 43 d’argent et 49 de bronze. Quant à l’équipe nord-coréenne, elle compte 23 membres. En dehors de la performance sportive, les deux Corées attirent l’attention car elles défileront ensemble lors de la cérémonie d’ouverture, et leurs athlètes formeront une équipe unifiée dans certaines épreuves. Certes, c’était déjà le cas pour les Jeux asiatiques en Indonésie en août dernier. Mais ce sera une première pour un événement sportif international destiné aux sportifs handicapés. Les athlètes du Nord et du Sud joueront ensemble dans deux épreuves, à savoir le tennis de table par équipe et le relais natation messieurs.





Les deux Corées ont effectué la 11e entrée conjointe dans des événements sportifs internationaux. La première remonte aux JO d’été de Sydney en 2000. Depuis, elles se sont présentées sous le même drapeau dans diverses compétitions dont les JO d’hiver, les Jeux asiatiques, l’Universiade et les Jeux d’Asie de l’Est.





C’est en 1991 à l’occasion de la 41e édition des Championnats du monde de tennis de table de Chiba, que les athlètes des deux Corées ont joué pour la première fois côte à côte. Le duo intercoréen femmes a remporté la médaille d’or contre l’équipe favorite chinoise. A l’occasion, le drapeau de la péninsule réunifiée a été utilisé pour la première fois, et la fameuse chanson traditionnelle populaire « Arirang » a retenti à la place de l’hymne national de chaque pays. Depuis, ces deux éléments sont devenus le symbole de l’équipe unifiée.





Il est plus difficile de former une équipe conjointe que de défiler ensemble. Les deux Corées ont réussi à constituer une équipe unifiée pour la première fois aux Championnats du monde de tennis de table en 1991, et la deuxième fois aux Championnat du Monde Juniors de la FIFA de la même année. La troisième fois en hockey féminin aux JO d’hiver de PyeongChang 2018. La quatrième fois, c’était pour les Championnats du monde de tennis de table en mai dernier, en Suède. La cinquième fois, quant à elle, c’était durant les Jeux asiatiques d’été en août dans trois disciplines, à savoir le basket-ball féminin, le bateau-dragon et l’aviron.