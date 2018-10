L'ère des taux zéro s’achève

ⓒYONHAP News

Les taux directeurs des banques centrales des principaux pays développés ont dépassé en moyenne la barre de 1 %, mettant ainsi fin à l'ère des taux zéro qui a duré une décennie, depuis la crise financière mondiale de 2008.





Bloomberg a rapporté le 2 octobre que les taux directeurs des principales banques centrales, recensés par JP Morgan Chase, ont dépassé en moyenne la barre de 1 % au cours de la dernière semaine de septembre. L'agence de presse américaine a ajouté que l'ère des taux zéro s'est ainsi achevée. Cette période s'est installée en 2008, juste après l'éclatement de la crise financière mondiale. Pour sauver leurs économies qui s'effondraient, les banques centrales des principaux pays du monde ont adopté une politique d'assouplissement quantitatif. Ainsi, elles ont ramené leurs taux directeurs à zéro ou presque pour augmenter la quantité de liquidités en circulation.





Par exemple, la Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé ses taux directeurs dans la fourchette de 0 à 0,25 % dès le mois de décembre 2008. Mais en décembre 2015, comme l’économie des États-Unis montrait des signes de reprise, elle a entamé le relèvement de ses taux. En effectuant des hausses successives, elle a poursuivi le processus de retour graduel à la normale des taux. Le 26 septembre dernier, la Fed a augmenté ses taux directeurs d'un quart de point, dans la fourchette de 2 à 2,25 %. Il s'agit du troisième relèvement de l'année.





Le Japon et la zone euro maintiennent pour l'instant leur politique de taux zéro. Mais la Banque centrale européenne (BCE) a déjà annoncé qu'elle mettrait un terme à son programme d'assouplissement quantitatif avant la fin de l'année. Les banques japonaises, quant à elles, cherchent à élaborer leurs stratégies de sortie. Selon les prévisions de JP Morgan Chase, la moyenne des taux directeurs des principaux pays devrait atteindre 1,6 % d'ici un an, soit 0,5 point plus bas que la moyenne enregistrée entre 2005 et 2007.





Les pays émergents se sont également mis à resserrer leur politique monétaire. Le 27 septembre dernier, soit le lendemain de la hausse des taux américains, la banque d'Indonésie a relevé son principal taux d'un quart de point en le portant de 5,50 % à 5,75 %. Dans le contexte d'instabilité financière pesant sur les pays émergents, la banque centrale indonésienne a augmenté ses taux à cinq reprises depuis mai dernier, pour empêcher l'effondrement de la valeur de sa monnaie et le retrait des capitaux étrangers de son marché. Le même jour, la banque centrale philippine (BSP) a elle aussi augmenté son taux de référence d'un demi-point, en le ramenant à 4,5 %. La République Tchèque et Hong Kong leur ont également emboîté le pas. Ainsi, l'indice des taux directeurs des marchés émergents atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis sa création en 2011.





Dans un contexte généralisé de hausse des taux directeurs, la Banque de Corée (BOK) est confrontée à un dilemme. Actuellement, ces derniers sont fixés à 1,5 %, soit 0,75 point de moins que les taux américains. Si cet écart se creuse davantage, la Corée du Sud pourrait subir un reflux massif des investissements étrangers. Il existe ainsi une pression à la hausse sur les taux directeurs de la BOK. Cependant, au moment où le marché de l'emploi se porte mal et où les prévisions de croissance économique du pays continuent d'être révisées à la baisse, des relèvements des taux pourraient pénaliser les investissements et la consommation en alourdissant la charge de financement pesant sur les entreprises et les ménages.





Cela dit, les autorités sud-coréennes semblent plutôt pencher pour une hausse des taux directeurs. Car, si la Fed relève ses taux en décembre prochain comme elle l’a déjà annoncé, l'écart entre les taux sud-coréens et américains pourrait atteindre 1 point, provoquant un retrait massif des investisseurs étrangers en Corée du Sud. De plus, Séoul envisage aujourd'hui de recourir à des taux d'intérêt élevés pour contenir la flambée des prix des logements dans le pays.