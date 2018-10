Les réserves de change sud-coréennes ont augmenté en septembre

ⓒYONHAP News

Les réserves de change sud-coréennes sont reparties à la hausse. Elles ont atteint 403 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, soit le niveau le plus haut jamais enregistré. Un signal de bonne santé économique du pays. Par ailleurs, l'agence de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note souveraine du pays du Matin clair à « AA ».





Selon l'annonce faite par la Banque de Corée (BOK) le 4 octobre, les réserves en devises étrangères de la Corée du Sud ont augmenté de 1,87 milliard de dollars en septembre par rapport au mois précédent pour atteindre 403 milliards. Les réserves de change du pays ont connu une progression constante pendant cinq mois à partir de mars 2018, battant de nouveaux records, avant de reculer en août. Le mois dernier, elles sont reparties à la hausse.





Cette hausse résulte principalement de l'augmentation des bénéfices tirés du placement des réserves de change. L'émission des obligations du Fonds de stabilisation des changes, libellées en dollars américains, d'une valeur totale de 1 milliard de dollars, a également contribué à l'accroissement des réserves. Parmi les différentes composantes des réserves de change, les valeurs mobilières telles que les obligations d'État et les titres de sociétés se sont élevées à 375,63 milliards de dollars à la fin septembre, soit 2,79 milliards de dollars de plus que le mois précédent. En revanche, le montant des dépôts a diminué de 900 millions de dollars pour s'établir à 17,15 milliards de dollars. Les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) se sont élevés à 3,51 milliards de dollars, en baisse de 20 millions par rapport au mois précédent. Les positions de réserve au FMI et les réserves en or se sont maintenues au même niveau qu'en août, respectivement à 1,91 milliard et à 4,79 milliards de dollars.





La bonne santé de l'économie du pays du Matin clair est également attestée par la note souveraine attribuée par Standard & Poor's. Dans son dernier rapport, l'agence de notation internationale a maintenu la note « AA » de la Corée du Sud, attribuée pour la première fois en août 2016. Cette note est la troisième plus élevée des dix catégories de notation utilisées par S&P. L'agence a également indiqué que les perspectives de notation de la Corée du Sud sont stables.





Dans le classement de S&P, seize pays au total devancent la Corée du Sud. La note « AAA » a été décernée à 11 pays, dont notamment l'Allemagne, le Canada, l'Australie, Singapour ou le Pays-Bas, et la note « AA+ » à cinq pays, dont les États-Unis, Hong Kong ou la Finlande. Sept pays, dont la Corée du Sud et la France, partagent la note « AA ». Taïwan s'est vu attribuer la note « AA-». Le Japon et la Chine ont été classés dans la catégorie « A+ ».





Il faut cependant noter que les perspectives stables de la note de la Corée du Sud signifient que S&P ne compte ni abaisser ni relever la note du pays d'ici sa prochaine évaluation. L'agence a expliqué que la menace sécuritaire que représente la Corée du Nord constitue toujours un risque pour l'économie du Sud, avant d'ajouter que si la libéralisation économique du régime de Kim Jong-un progresse, ce risque géopolitique pourra alors être atténué.