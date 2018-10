La saison de la ballade est de retour

ⓒ KBS

On constate un changement dans les classements musicaux, ces jours-ci. Plusieurs tubes des genres ‘Ballade’, ‘R&B’ ou encore ‘Soul’ sont arrivés dans le peloton de tête. Ce sont surtout des chansons dont les mélodies sont douces et agréables à écouter. Avec l’arrivée de l’automne que l’on appelle souvent la « saison de la ballade », font fureur ce genre de morceaux qui parlent souvent du chagrin d’amour et de la solitude après une séparation amoureuse.





Alors, parmi les chanteurs sud-coréens, lesquels sont retournés sur scène avec des chansons qui collent parfaitement avec cette saison ? Nam Woo-hyun était le premier à sortir son nouveau disque. Après une longue pause de deux ans et demie, il a fait son come-back le 3 septembre avec son deuxième mini-album « Second Write ». Appartenant d’habitude au boys band Infinite, ce chanteur de ballade a fait preuve de son talent d’auteur-compositeur-interprète avec son nouvel effort remettant en valeur sa voix fort expressive et profonde.





Surnommé « prince royal de la ballade », Jeong Seung-hwan a, quant à lui, sorti « Fine », un morceau qui fait partie de la bande originale de « Life », une récente série télévisée. Il fait fureur sur le marché musical depuis sa sortie le 11 septembre.





Une semaine plus tard, Roy Kim, un chanteur doté d’une voix douce les a rejoints pour se lancer dans cette féroce concurrence. Son nouveau single « The Hardest Part » s’est emparé du trône dans les classements musicaux en ligne dès sa sortie.





Mais le lendemain, le 19 septembre donc, une grande vedette de la ballade a fait son retour ! Il s’agit de Lim Chang-jung qui a mis au monde son 14e opus officiel. En particulier, ce chanteur-acteur talentueux a même joué le rôle de producteur pour son titre-phare. A part les chanteurs mentionnés, la chanteuse Punch et le duo masculin Vibe sont très appréciés du public en ce moment. Et le compte à rebours a déjà commencé pour le come-back du chanteur Park Won.