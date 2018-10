NCT 127 passera dans « Jimmy Kimmel Live »

ⓒ YONHAP News

Le boys band NCT 127 apparaîtra le 8 octobre dans « Jimmy Kimmel Live », un célèbre talk show télévisé de la chaîne américaine ABC. Formé et lancé par SM Entertainment, ce groupe initialement composé de neuf membres a débuté en 2016 et raflé presque tous les prix de la « découverte de l’année » en 2016 et en 2017.





Jimmy Kimmel est un humoriste américain très populaire. L’année dernière, il a animé d’ailleurs la cérémonie de remise des 89e Academy Awards. En 2014, le chanteur Psy est passé dans son talk show avec le musicien américain Snoop Dogg. Et c’est en novembre dernier que le boys band BTS y a été invité. NCT 127 est donc le troisième groupe sud-coréen à apparaître dans ce programme.





Par ailleurs, Jeong-woo, un nouvel arrivant, vient de rejoindre les NCT 127. Ainsi, ils ne seront plus neuf mais dix quand ils sortiront le 12 octobre « NCT # 127 Regular-Irregular », leur premier opus officiel.