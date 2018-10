Quatre stars termineront bientôt leur service militaire

ⓒ YONHAP News

On regrette souvent les départs des jeunes vedettes de K-pop ou du grand écran pour le service militaire. Notamment, si elles partent quand leur popularité atteint son apogée. Ce n’est pourtant pas forcément une crise dans leur carrière. En effet, certaines pourront avoir l’occasion de revenir sur eux-mêmes et leur carrière et d’autres trouvent leur image nettement améliorée après avoir assumé leur obligation de la défense nationale.





Alors, parmi les vedettes, lesquelles retourneront bientôt dans le milieu du show-biz ? Kim Joon-soo, un membre de JYJ et acteur de comédie musicale et Jeong Il-woo, un acteur, seront démobilisés en novembre. Et Hwang Gwang-hee, un membre de ZE :A quittera l’armée en décembre. En ce qui concerne Kim Hyung-joon, un membre de SS501, il retrouvera ses fans au début de l’année prochaine.