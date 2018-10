Golf : la Corée du Sud en tête de l’UL International Crown

ⓒ UL LLC

La Corée du Sud a remporté pour la première fois l’UL International Crown, une compétition biennale du circuit de la LPGA qui s’est tenue du 4 au 7 octobre dans la ville métropolitaine de Songdo, à Incheon.





Après avoir récolté dix points dans les confrontations par équipe, les joueuses sud-coréennes ont fini par triompher en atteignant un total de 15 points avec deux victoires, une défaite et un match nul lors des matchs individuels. Alors que la numéro un mondial Park Sung-hyun a concédé la défaite face à la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, Chun In-gee et Kim In-kyung se sont imposées respectivement contre la Suédoise Anna Nordqvist et l’Anglaise Bronte Law par un trou. Dans le dernier match, Ryu So-yeon a arraché un match nul.





Les golfeuses du pays du Matin clair ont ainsi décroché chacune une récompense de 100 000 dollars. Les Etats-Unis et l’Angleterre se sont classés deuxièmes ex æquo avec 11 points.