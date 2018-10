K League : le FC Séoul dans l’impasse

ⓒ YONHAP News

Le 6 octobre, le club de football FC Séoul s’est vu reléguer dans le second groupe de première division après avoir été battu par les Jeonnam Dragons. C’est la première fois depuis 2012, lorsque le « split system » a été introduit.





D’après ce système, après 33 matchs, les équipes sont réparties selon leurs résultats en deux groupes. Et puis elles s’affrontent respectivement au sein de leur groupe. Le gagnant du groupe supérieur décroche le titre du championnat tandis que le perdant du groupe inférieur est relégué en ligue 2.





Alors que l’équipe de la capitale était performante au point d’avoir remporté six fois le championnat, elle doit désormais s’inquiéter pour ne pas être reléguée en deuxième division. S’il lui reste encore un match à jouer, son destin est d’ores et déjà scellé. Le FC Séoul n’a gagné que huit confrontations sur 32 et n’a marqué que 35 buts, ce qui constitue le plus faible niveau de la ligue 1.