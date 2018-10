Cyclisme : Tour de Corée spécial aux environs de la DMZ

ⓒ YONHAP News

La 12e édition du Tour de Corée spécial a lieu du 7 au 9 octobre. Il s’agit de la plus grande compétition cycliste sud-coréenne dédiée aux amateurs, organisée par la Fondation coréenne pour la promotion des sports.





L’événement de cette année va de pair avec le réchauffement des relations entre les deux Corées. En promouvant la paix dans la péninsule et en dopant les échanges sportifs intercoréens, ce tour se déroulera dans trois villes qui font face à la zone démilitarisée : Goseong et Hwacheon dans la province de Gangwon, et Paju dans la province de Gyeonggi.





20 équipes composées de 170 athlètes parcourront 215,9 km, et les gagnants se verront offrir une prime de 20 millions de wons, soit environ 15 000 euros. La fondation a gonflé la récompense et créé des prix spéciaux afin de dynamiser l’utilisation du vélo au pays du Matin clair.