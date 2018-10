Le boys band BTS décoré de l’Ordre national du mérite culturel

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de décerner l’Ordre national du mérite culturel au boys band BTS. Il s’agit de la distinction appelée Hwagwan, la cinquième et dernière classe de l’Ordre qui récompense des individus pour leur contribution au rayonnement culturel du pays du Matin clair.





Parmi les personnalités qui ont déjà remporté cette décoration nationale dans ce secteur, on peut citer le parolier Ban Ya-wol, l’humoriste Baek Nam-bong et l’acteur Bae Yong-joon. BTS est devenu le premier groupe de K-pop décoré de l’Ordre national du mérite culturel. Ses sept membres sont également les plus jeunes récipiendaires de cette récompense.





Selon l’exécutif, BTS bénéficie de cette consécration exceptionnelle parce qu’il contribué à la « hallyu », la vague de culture populaire sud-coréenne à l’étranger, et à l’expansion de l’alphabet coréen appelé « hangeul ». Les Bangtan Boys sont en train d’écrire une nouvelle histoire de la K-pop. En effet, ils ont réussi à se hisser au sommet du Billboard 200, le prestigieux classement d’albums du Billboard pour la deuxième fois. Quant au single Fake Love, il s’est classé 10e du Billboard Hot 100, le classement des singles.





Qu’est-ce qui les différencie de Psy, la super star de K-pop dans le monde ? Psy a connu un succès planétaire avec son single « Gangnam style ». Pourtant, il n’a pas pu renouveler le même exploit par la suite. Quant à BTS, le groupe continue de battre tous les records. Le groupe numéro 1 de K-pop réalise également une tournée mondiale contrairement à Psy. En effet, la tournée en Amérique du Nord qui a débuté le 5 septembre à Los Angeles s’est achevée samedi dernier à New York. Les 15 concerts se sont tous produits à guichets fermés attirant environ 220 000 spectateurs. BTS débarquera en octobre à Londres puis à Paris pour une tournée européenne.





Quant à sa contribution à la promotion du hangeul, BTS s’est surtout fait remarqué à travers ses chansons écrites dans sa langue. Dans son dernier single « IDOL », on peut même entendre des interjections utilisées dans un pansori, un chant narratif coréen. Beaucoup de fans disent qu’ils ont commencé à apprendre la langue coréenne grâce aux chansons de BTS. A l’occasion du 572ème anniversaire de la promulgation du hangeul, une association dédiée au hangeul a désigné le groupe BTS comme le pionnier de la promotion de l’alphabet coréen hors des frontières nationales.