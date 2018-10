Seoul Blues Festival 2018

Date : les 13 et 14 octobre 2018

Lieu : Platform Changdong 61, à Séoul





Le Seoul Blues Festival se déroulera les 13 et 14 octobre au Platforme Changdong 61, une salle de spectacle à Séoul. L’événement rassemblera non seulement des groupes et artistes sud-coréens mais aussi étrangers, réputés pour le genre musical. Les voici :





Le premier jour, Choi Yi-cheol issu du groupe L’amour et la paix, Lee Kyung-cheon band, Tommy Kim, Richman Trio, Blues JR et Felix Slim s’y produiront. Et le lendemain, monteront sur la scène Blues Power, Charlie Jeong Band, Soultrain, BKB, The Norman Jackson Band ainsi que Lee Jeong-seon et Uhm In-ho, anciens membres du groupe Shinchon Blues.