Yoo Ik-jong et Chae Eun-ok se produiront ensemble

Date : le 20 octobre 2018

Lieu : CTS Art Hall, à Séoul





Le 20 octobre, le chanteur Yoo Ik-jong et la chanteuse Chae Eun-ok donneront conjointement une série de concerts au CTS Art Hall à Séoul.





Ayant débuté en 1974 au sein du groupe ‘Green Bands’, Yoo Ik-jong a rejoint Lee Ju-ho en 1981 pour former un duo masculin ‘Tournesol’. Et surnommé « troubadour du folk moderne », il mène ses activités en solo. Chae Eun-ok a, quant à elle, débuté en 1976 en remportant un prix lors de la compétition de chant des étudiants organisé par Dongyang Radio. Récemment, elle a d’ailleurs été récompensée par le prix du « folk singer » dans le cadre des Korea Show-biz et Arts Awards 2017.





Cette fois, les deux artistes toucheront profondément le public en parfaite harmonie sous le thème « La poésie pour la musique ».