Quels effets du Korea Sale FESTA sur l’économie locale ?

Le Korea Sale FESTA est le plus grand festival commercial en Corée du Sud, semblable au Black Friday américain et au Guanggun Jie chinois. Au début, lors de sa première édition en 2016, 210 détaillants revendeurs avaient participé à cet évènement qui avait duré 33 jours. L’année dernière, le chiffre était monté à environ 400 revendeurs, et cette année 440.





Cette année aussi, la durée de l’événement a été réduite à dix jours. Mais au niveau des participants, à la différence des deux années précédentes, de grands groupes industriels tels que Samsung Electronics et LG Electronics ont répondu présents. Malgré cela, le succès n’a pas été complètement au rendez-vous. Et cela pour plusieurs raisons !





La première, c’est d’abord que l’événement est organisé par l’Etat. Par conséquent, les entreprises privées ont tendance à être passives quant à leur participation. L’autre grand problème est sa date. Alors que les grandes périodes de vente organisées dans les autres parties du monde se tiennent à la fin de l’année, le Korea Sale FESTA, quant à lui, survient entre fin septembre et début octobre. Ce qui fait que la période est soit trop proche, soit même superposée à celle de Chuseok, la plus grande fête de la Corée. A ce moment-là, il est donc difficile de solliciter encore les consommateurs sud-coréens à ouvrir encore leur porte-monnaie.