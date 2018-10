A l’occasion de la Journée du hangeul, l’écriture coréenne, une exposition qui reflète sa valeur et son importance d’un point de vue esthétique est organisée à la Galerie Joy à Busan.





Il s’agit de l’exposition de Heo Jong-ha, intitulée « Le hangeul, un patrimoine mondial, devient de l’art ».





L’artiste est en tête du mouvement pour développer le hangeul comme un art plastique moderne. Depuis 20 ans, il présente des œuvres inspirées par cet alphabet. Les lettres de ce dernier sont formées sur la base de six éléments que sont le point, les traits horizontal et vertical, le rond, le quadrilatère et le triangle. Leur combinaison crée des consonnes et des voyelles pour former des syllabes et des mots. En les utilisant tantôt séparément tantôt ensemble, Heo Jong-ha applique leurs formes géométriques pour exprimer leur beauté en deux ou trois dimensions.





Lors de cet événement seront exposés plus de 50 tableaux et œuvres d’installation de l’artiste ayant pour thème l’écriture coréenne.





Date : du 9 octobre au 3 novembre 2018

Lieu : Galerie Joy à Busan

Site : www.galleryjoy.com