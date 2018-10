Festival de Jagalchi de Busan 2018

Le plus grand festival de poissons et de fruits de mer en Corée du Sud se tiendra du 11 au 14 octobre à Busan, une grande ville portuaire située dans le sud de la péninsule coréenne.





Le Festival de Jagalchi de Busan a vu le jour en 1992 pour être organisé chaque automne dans le marché Jagalchi, le plus grand marché de poissons et de fruits de mer sud-coréen, et ses environs. Il propose divers événements culturels, spectacles et programmes d’expérimentation.





Les visiteurs pourront participer à des activités variées telles que les enchères de poissons, la pêche à la main et la fabrication du plus grand bibimbap (un plat de riz aux légumes et à la viande assaisonné d’huile de sésame et de pâte de piment rouge) au monde. Ils pourront également apprécier la vue d’un feu d’artifice organisé au-dessus de la mer.





Date : du 11 au 14 octobre 2018

Lieu : marché Jagalchi et ses environs

Site : www.ejagalchi.com