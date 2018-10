Yo-Yo Ma & Silk Road Ensemble

Le violoncelliste Yo-Yo Ma et le Silk Road Ensemble se produira le 17 octobre au Centre des arts de Séoul. Ce sera leur 6e représentation après la première en 2004 et aussi celle qui célèbrera le 20e anniversaire du projet Silk Road.





Ce projet a vu le jour à l’initiative de Yo-Yo Ma qui croit que le meilleur moyen permettant aux sept milliards de gens sur la planète de se comprendre est de s’accepter les uns les autres. Il a pour mission d’échanger diverses cultures, de communiquer avec des musiciens du monde entier et de collaborer avec eux dans le but de découvrir de nouvelles musiques.





Le Silk Road Ensemble est composé de musiciens de divers pays dont la langue, la culture et l’instrument sont différents. Lors de ce concert, il présentera une musique exécutée tant par des instruments familiers comme le violoncelle et le violon que par des instruments peu communs tels que le shakuhach, le pipa et le sheng.





La première pièce de la représentation sera une suite qui combine les musiques traditionnelles de la Corée, de la Chine et du Vietnam, la Samba du Brésil et le jazz américain. Elle montrera l’harmonie entre une musique familière et celle moins connue et étrangère.





Date : le 17 octobre 2018

Lieu : Centre des arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr