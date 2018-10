Démission de Nikki Haley, porteuse d’une ligne dure contre Pyongyang à l'Onu

ⓒYONHAP News

Beaucoup de rumeurs circulent autour du départ de l’ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies. Nikki Haley a annoncé hier son intention de présenter sa démission avant la fin de l’année. Cette annonce a été une surprise pour beaucoup de gens. Il faut savoir que Haley a joué un rôle important dans l’adoption des sanctions onusiennes à l’encontre de la Corée du Nord. Son départ peut être interprété comme un changement de cap de la politique de l’administration Trump vis-à-vis de Pyongyang. D’où l’intérêt porté aux circonstances de sa démission. Cependant, certains mettent en garde contre cette interprétation.





Nommée à la tête de la mission américaine en janvier 2017, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a dirigé la procédure d’adoption de quatre résolutions du Conseil de sécurité sanctionnant le régime de Kim Jong-un. La résolution 2375 adoptée en réponse au 6e essai nucléaire nord-coréen a interdit la vente ou le transfert de pétrole brut à des fins de subsistance des ressortissants nord-coréens. Suite au tir d’un ICBM de type « Hwasong-15 », elle a réussi, fin 2017, à faire adopter la résolution 2397 qui impose les sanctions les plus sévères et les plus strictes envers Pyongyang. Bref, elle était toujours en première ligne de la politique de pression américaine contre le royaume ermite. Donald Trump a hautement apprécié l’adoption de la résolution 2397 qui a fait revenir la Corée du Nord à la table des négociations. Rappelons que ce texte, qui impose une réduction drastique de l’approvisionnement en pétrole du royaume ermite, a été perçu comme une véritable menace pour lui.





Nikki Haley aurait pris la décision de quitter son poste d’ambassadrice aux Nations unies alors que sa marge de manœuvre politique se voit réduite, dans un contexte où le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, se met sur le devant de la scène concernant le dossier nord-coréen. Cette annonce reflète donc le changement d’ambiance autour de la péninsule coréenne. Maintenant, tous les regards se tournent vers un éventuel changement sur les sanctions prises à l’encontre de la Corée du Nord.