Pakistan : une grosse somme d’argent déposée sur le compte d’un petit commerçant à son insu

ⓒ YONHAP News

Selon le quotidien britannique The Guardian, au Pakistan, une grosse somme d’argent soupçonnée d’être une caisse noire a été déposée sur le compte bancaire d’un petit commerçant. Son montant est de 2,3 milliards de roupies, soit environ 16 millions d'euros. Or, le titulaire du compte ne s’en est pas rendu compte pendant un an.





Ce commerçant qui s’appelle Abdul Qadir l’a appris le mois dernier quand l'Agence fédérale d'investigation l’a convoqué pour l'interroger dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent.





Les enquêteurs soupçonnent que quelqu’un a utilisé le compte d’Abdul Qadir pour blanchir de l’argent. Ils mènent des investigations sur l’argent déposé dans 77 comptes bancaires semblables dont les titulaires appartiennent à la classe défavorisée.





L'Agence fédérale d'investigation estime que cet argent appartient à l’ancien président pakistanais Asif Ali Zardari soupçonné d’avoir créé une caisse noire de 245 millions d’euros.