La chirurgie esthétique a attiré près de 50 000 touristes en 2017

ⓒGetty Images Bank

En 2017, environ 400 000 étrangers ont visité le pays du Matin clair pour recevoir des soins médicaux. Ils ont dépensé au total plus de 600 milliards de wons, l’équivalent de 450 millions d’euros, dont plus de 30 % pour des interventions de chirurgie esthétique. C'est ce qui ressort d'un rapport soumis par le ministère de la Santé et des Affaires sociales à l'Assemblée nationale le 11 octobre.





Selon ce rapport, le nombre d'étrangers qui sont venus l’année dernière en Corée du Sud pour bénéficier de soins médicaux a atteint 397 882 personnes. Ils ont dépensé au total 639,9 milliards de wons pour ces services. En 2017, le nombre des touristes médicaux a baissé de 6,5 % par rapport à l'année précédente, et le montant total de leurs dépenses a diminué de 25,6 %. Ce recul s'explique principalement par la baisse du nombre des touristes en provenance de Chine due aux représailles de Pékin contre le déploiement par Séoul du THAAD, le système de défense antimissile américain.





Parmi les touristes médicaux qui se sont rendus au pays du Matin clair l'année dernière, 80 507 personnes, soit 20 % du total, ont bénéficié de soins de médecine générale. Ceux qui sont venus pour des actes de chirurgie esthétique représentent 48 849 individus, ou 12 % du total, et ceux qui ont reçu des soins de dermatologie, 43 327 personnes, soit 11 %. Enfin, 39 156 d’entre eux, soit un sur dix, ont visité le pays pour subir des examens médicaux.





En dépit de la baisse du nombre total des touristes médicaux en Corée du Sud, les voyageurs qui viennent pour des services de chirurgie esthétique sont en constante augmentation, et le montant de leurs dépenses est également en hausse. Leur nombre en 2017 est plus élevé de 968 personnes qu'en 2016. Ces patients représentent un peu plus de 12 % du total des touristes médicaux. Or, leurs dépenses médicales qui s'élèvent à 215 milliards de wons, ou 160 millions d’euros, représentent 33,6 % du total. Pour comparaison, le montant des dépenses des touristes étrangers en chirurgie esthétique en 2012 était de 52,5 milliards de wons. Ainsi, le chiffre a quadruplé en cinq ans.





La qualité des services de chirurgie plastique proposés en Corée du Sud est parmi les meilleures du monde. Le prix intéressant de ces services est un autre atout. En outre, la vague de la culture populaire coréenne, appelée « hallyu », a également contribué à l'expansion du tourisme médical dans le pays. Les étrangers attirés par la k-pop ou les feuilletons télévisés coréens voyagent dans le pays du Matin clair à la fois pour faire du tourisme et bénéficier de soins médicaux. Ils font, pour ainsi dire, d'une pierre deux coups.





Pour l'heure, l'essor du tourisme médical sud-coréen concerne essentiellement la chirurgie esthétique. Mais, désormais, des efforts de diversification devraient également être déployés, pour attirer notamment des patients atteints de maladies rares ou difficilement curables.