Mike Pompeo a effectué sa 4e visite à Pyongyang

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a effectué le 7 octobre sa quatrième visite à Pyongyang où il a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les deux hommes ont discuté notamment de la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord et de l'organisation d'un second sommet entre le leader nord-coréen et le président américain Donald Trump.





Lors d'une rencontre avec des journalistes mardi à la Maison blanche, Pompeo a déclaré que « de réels progrès » avaient été accomplis lors de son dernier déplacement à Pyongyang. Il a également affirmé qu'il entrevoyait une voie vers l'objectif ultime qu’est la dénucléarisation « définitive et entièrement vérifiée » de la péninsule coréenne. Il a toutefois précisé qu’il restait « un long chemin à parcourir ». Le chef de la diplomatie américaine a ajouté qu'il avait pu discuter avec Kim III de tous les sujets auxquels leurs deux pays sont confrontés.





Petit rappel : Mike Pompeo a effectué, du 6 au 9 octobre, une tournée dans quatre pays d'Asie, à savoir le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Chine. Après une visite à Tokyo, il s'est rendu à Pyongyang le 7 octobre au matin, avant de s'envoler, dans l'après-midi, pour Séoul où il a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in pour lui faire part des résultats de sa visite au Nord.





Selon l'annonce faite par la Cheongwadae, Mike Pompeo et Kim Jong-un se sont mis d'accord pour organiser un deuxième sommet Corée du Nord-Etats-Unis « dans les plus brefs délais », et les deux parties poursuivront leurs échanges afin d’en fixer la date et le lieu. Le premier sommet entre Kim et Trump a eu lieu en juin dernier, à Singapour. Le chef de la diplomatie américaine a en outre discuté avec le dirigeant nord-coréen de la procédure de dénucléarisation de la péninsule ainsi que des mesures correspondantes que Washington pourrait prendre en contrepartie.





Ce qui attire le plus l’attention, c’est que Kim a fait part à son interlocuteur de son intention d’accepter l’inspection par des experts internationaux du site d'essais nucléaires de Punggye-ri pour vérifier sa destruction. Pyongyang a annoncé la fermeture de ce site le 24 mai dernier. Pourtant, son démantèlement s'est déroulé sans qu'aucun expert extérieur n'y assiste. Ce qui a provoqué la polémique sur la véracité de cette déclaration. Aux Etats-Unis notamment, nombre d'observateurs se sont montrés dubitatifs. Pour eux, cela ne manque pas de rappeler la démolition de la tour de refroidissement du réacteur nucléaire de Yongbyon par le régime en 2008, qui s'est finalement révélée un trompe-l’œil. Si la vérification du site de Punggye-ri par des experts extérieurs a réellement lieu, cela permettra non seulement de dissiper les doutes mais également d’ouvrir la voie à une inspection générale de l'arsenal nucléaire nord-coréen.





Cette quatrième visite de Mike Pompeo dans le royaume ermite s'est avérée plus fructueuse que la précédente trois mois plus tôt. Elle devrait contribuer à accélérer les négociations bilatérales sur la dénucléarisation. En fait, c'est le président sud-coréen Moon Jae-in qui a débloqué l'impasse dans laquelle se trouvait le dialogue nord-coréano-américain en jouant le rôle de médiateur. Le mois dernier, à Pyongyang, il a rencontré Kim Jong-un pour la troisième fois. Il s'est ensuite envolé pour New York pour s’entretenir avec son homologue américain Donald Trump en marge de l'Assemblée générale de l'Onu.





Les négociations ultérieures sur la dénucléarisation s'annoncent toujours délicates. Il est néanmoins certain qu'une nouvelle phase de dialogue s'ouvre désormais entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.