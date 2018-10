Jeux para-asiatiques : la Corée du Sud s’est classée deuxième

ⓒ YONHAP News

Les Jeux paralympiques asiatiques qui se sont déroulés pendant huit jours à Jakarta, en Indonésie, se sont achevés samedi. Lors de la cérémonie de clôture, les deux Corées ont encore une fois défilé ensemble comme lors de la cérémonie d’ouverture. Le girls band sud-coréen AOA est venu offrir un spectacle pour faire monter l’ambiance.





La Corée du Sud s’est hissée au deuxième rang du classement général, derrière la Chine avec 144 médailles dont 53 en or, 45 en argent et 46 en bronze. Un résultat meilleur que prévu. Elle a raflé la plupart des médailles en bowling, en tennis de table et en judo.





Quant aux équipes unifiées intercoréennes, elles ont remporté respectivement une médaille d’argent et une de bronze en double messieurs au tennis de table et en relais 4x100 m nage libre masculin.