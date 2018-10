Début de la nouvelle saison de la KBL

ⓒ YONHAP News

La saison 2018-2019 de la ligue sud-coréenne de basket-ball (KBL) a débuté samedi dernier. Divers événements ont été organisés pour fêter son inauguration.





Dans le gymnase des étudiants de Jamsil, à Séoul, s’est déroulé le match d’ouverture officiel qui opposait le Wonju Dongbu au Seoul SK. Ce dernier s’est rappelé son titre de vainqueur de la dernière saison lorsque seize de leurs fans leur ont octroyé des bagues de champion commémoratives. Le club basé dans la capitale a fait un bon début en battant son adversaire 83 à 80.





Les deux autres compétitions du jour se sont tenues à Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord, et à Wonju, dans celle de Gangwon. Afin d’animer l’ambiance, la chanteuse de k-pop Chung-ha et des musiciens de Nanta, un spectacle sans paroles à la coréenne, ont livré leur prestation. Les spectateurs pouvaient aussi gagner des prix à la loterie tels que des bons de voyage et des vélos pour enfants.