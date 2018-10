Les mauvais chiffres de l’emploi

ⓒKBS News

Le nombre de chômeurs en Corée du Sud a dépassé le seuil du million au troisième trimestre de cette année. Leur nombre sur la période de juillet à septembre est estimé à environ 1 060 000. Un niveau jamais atteint depuis la crise financière asiatique de la fin des années 1990. En même temps, le taux d’emploi a encore reculé. Ces deux éléments montrent la mauvaise condition du marché du travail dans le pays. Dans ce contexte, certains redoutent une dégradation de la qualité de l’emploi. Certes, le taux de chômage et le nombre de chômeurs sont des indicateurs qui ont leurs limites. Car ils connaissent des hauts et des bas en fonction de la population active et du nombre de nouveaux employés. C’est la raison pour laquelle il faut également observer le taux d’emploi. Or, ce dernier diminue normalement lorsque le taux de chômage augmente. Cependant, nous pouvons constater la tendance contraire.





Le gouvernement et le parti du pouvoir pointent du doigt la baisse du nombre d’actifs et les restructurations dans l’industrie. Ils estiment que la mauvaise santé du marché de l’emploi est une conséquence inévitable de ces facteurs. Mais cette analyse ne fait pas l’unanimité. Les partis d’opposition parlent de l’échec de la politique axée sur l’augmentation des revenus. Ils remettent surtout en question la hausse brutale du salaire minium. Selon eux, l’administration actuelle prend des mesures peu favorables aux entreprises, ce qui aggrave la situation du marché de l’emploi déjà affecté par les facteurs externes. Le gouvernement a annoncé vendredi dernier son plan de recruter environ 5 000 stagiaires dans des institutions publiques d’ici la fin de cette année. Il s’agit d’une solution palliative proposée à l’approche de l’hiver où le marché de l’emploi s’aggrave d’habitude. Le programme de stages dans le secteur public vise à offrir aux jeunes l’occasion d’acquérir de l’expérience et d’accéder plus facilement au marché de l’emploi tout en permettant aux organes publics de recruter de nouveaux talents. Cependant, ce dispositif de cinq mois ne suffira pas à améliorer durablement la situation.





Plusieurs éléments externes accroissent l’incertitude, comme la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et l’instabilité des marchés financiers dans les pays émergents. Un autre élément de risque sont les difficultés que connaissent les secteurs phares comme la construction navale et l’automobile. Dans ce contexte, le gouvernement va annoncer un plan global pour l’emploi incluant des mesures destinées à doper l’investissement et à alléger les charges liées à l’impôt.