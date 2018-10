Washington maintient la pression des sanctions sur Pyongyang

ⓒKBS News

Les Etats-Unis renforcent leurs sanctions contre la Corée du Nord malgré l’ambiance de détente. Ce geste montre que Washington maintient la pression sur Pyongyang tout en faisant des mesures punitives un levier pour le dialogue. Rappelons que l’administration Trump a mis en place plus de 100 sanctions unilatérales contre le régime de Kim Jong-un depuis le début de cette année. De plus, elle maintient le principe du « secondary boycott » afin de dissuader les pays tiers d’effectuer des transactions avec le Nord.





Les Etats-Unis ont pris jusqu’ici un total de 466 mesures restrictives à l’encontre du pays communiste, dont 236 ont été adoptées par l’administration actuelle. Cette dernière en a dévoilées à huit reprises l’an dernier, en pointant du doigt 124 individus et institutions. Cette année, elle a déjà annoncé 112 sanctions à huit reprises également, la dernière le 6 octobre. Pourtant, le durcissement de ton du gouvernement américain contre le royaume ermite s’est fait rare au cours des derniers mois. Après avoir pris de nouvelles mesures contre Pyongyang en janvier et en février cette année, Washington n’a pas récidivé avant le mois d’août. Cette accalmie s’explique par la préparation et la tenue du premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin. Depuis le 3 août où la liste des sanctions contre le pays communiste a été mise à jour, la Maison blanche a annoncé de nouvelles mesures à six reprises. A noter que ces deux derniers mois, le dialogue nord-coréano-américain était dans l’impasse et que la nécessité de relâcher la pression sur le royaume ermite a été souvent mise en avant.





Ce regain de pression par les autorités américaines nous laisse entendre que les mesures punitives contre le Nord sont considérées comme un élément crucial pour dénucléariser la péninsule coréenne. C’est la raison pour laquelle la Maison blanche poursuit dans cette voie malgré une atmosphère de dialogue. Afin d’inciter les autres pays à leur emboîter le pas, les Etats-Unis imposent des sanctions contre des individus ou des organes d’un pays tiers, y compris la Chine et la Russie. Cette attitude du président américain contraste avec celle de ses prédécesseurs. C’est la raison pour laquelle les sanctions visent principalement à contrôler les activités des compagnies de navigation et à bloquer les transactions des entreprises maritimes, logistiques ou financières avec le royaume ermite. Elles prennent même pour cible de hauts responsables du Parti des travailleurs, y compris le leader nord-coréen et sa sœur cadette Kim Yo-jong.