Jin-young de B1A4 et Min-ah de Girls’ Day passeront dans un nouveau Web drama

Jin-young de B1A4 et Min-ah de Girl’s Day passeront ensemble dans « Clochette éolienne », le premier Web drama produit par la ville de Séoul. Son tournage a déjà débuté et sera achevé en décembre. Et ce feuilleton sera diffusé avant la fin de l’année via Rakuten Viki, une plateforme de contenus audiovisuels des Etats-Unis.





De fait, le scénario du drama a été sélectionné lors du premier concours « Seoul Story », organisé l’année dernière par la municipalité. Cette œuvre raconte la réconciliation familiale. L’histoire se déroulera autour d’une auberge située dans le quartier de Bukchon à Séoul, où subsistent beaucoup de maisons traditionnelles.





Alors, quel personnage incarnera le leader et chanteur de B1A4 ? Jin-young incarnera le héros Daniel, un célèbre écrivain d’origine sud-coréenne adopté à l’étranger dans son enfance. De retour dans son pays natal, il retrouve sa famille d’origine. Et Min-ah, quant à elle, jouera le rôle de Yeo-jin, qui travaille dans une maison d’édition et qui assiste Daniel à Séoul.





En suivant ces deux personnages, on découvrira beaucoup de vieilles ruelles bien charmantes de la capitale du pays du Matin clair, en plus de plusieurs lieux à ne pas manquer, y compris le mont Namsan, le fleuve Han et la place de Séoul. Pour ceux qui connaissent déjà la ville, il serait intéressant de trouver de beaux lieux cachés derrière les gratte-ciels mais méritant absolument un détour. Et pour ceux qui ne l’ont jamais visitée, ce serait une découverte totale qui leur donnera envie de s’y rendre un jour.