Yubare travaillera sous la tutelle de Moonlight Purple Play

Ubare, dont le vrai nom et Kang Yoo-hyun, est une auteure-compositrice-interprète sud-coréenne qui a débuté en 2010 et qui a sorti deux opus officiels et plusieurs singles. Elle était connue sous le nom d’Ubare’s Picnic. En 2014, elle chantait une chanson française par semaine dans « Kiss the Radio de Super Junior », une émission de radio de KBS2 FM. Mais l’année suivante, elle est partie pour l’Europe, d’abord pour ses études musicales à Paris et ensuite pour ses activités comme musicienne de jazz.





Et au début de cette année, son passage dans un télé-crochet a fait beaucoup parler d’elle dans l’Hexagone. Si vous avez suivi « The Voice », une audition à l’aveugle de TF1, vous vous souviendrez d’Ubare, la candidate sud-coréenne qui a merveilleusement chanté « Sympathique » de Pink Martini. Le jury n’a pas tari d’éloges sur ses performances vocales et Mika qui en faisait partie est devenu son coach pour la compétition et est même monté sur scène en duo avec elle.





Tout récemment, elle a relancé ses activités musicales dans son pays natal. Et pour cela, elle a passé un contrat avec Moonlight Purple Play, un label musical auquel appartient la chanteuse Park Ki-young entre autres. Très proche de cette dernière, Yubare s’est récemment mise à passer dans « Atelier de Park Ki-young », un projet de contenus musicaux sur YouTube. Il consiste à montrer au public ces deux musiciennes qui chantent en jouant du piano dans des lieux plutôt quotidiens et naturels.