Kim Hyun-joong retournera sur le petit écran

Kim Hyun-joong, le leader de SS501, fera son come-back comme acteur, après quatre ans d’absence sur le petit écran. Il passera dans « Le moment où le temps s’arrête », une nouvelle série de la chaîne KBS W.





Comptant 12 épisodes au total, elle sera diffusée le mercredi et le jeudi, à partir du 24 octobre. Il s’agit d’une romance fantaisiste. Le héros Joon-woo, un homme capable d’arrêter le temps, part à la recherche de la véritable signification de la vie. C’est Kim qui incarne ce personnage. Il passera dans le drama avec l’actrice Ahn Ji-hyun et l’acteur In Gyo-jin.