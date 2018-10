Ryu-wook de Super Junior passera dans une comédie musicale

ⓒ KBS

Ryu-wook, un membre de Super Junior, a terminé son service militaire en juillet 2018. Depuis, il mène diverses activités en solo et en groupe.





Ayant débuté en 2005 au sein de Super Junior, il a également travaillé comme membre de Super Junior K.R.Y., une sous-unité du groupe, ainsi que comme DJ de radio et comme acteur de comédie musicale depuis 2011. Ce n’est pas tout. Il s’est lancé dans une carrière en solo en sortant son premier mini-album « The Little Prince » en janvier 2016.





En novembre, il se lancera un nouveau défi. Il incarnera J, le héros de « La Sonate de la Folie », une nouvelle comédie musicale coréenne. De fait, le roman thriller éponyme de Kim Dong-in a été adapté pour cette œuvre qui raconte l’histoire de J, un compositeur ingénieux. Après un accident, il crée des chefs d’œuvre sans précédent au fur et à mesure que la mort se rapproche de lui.





Cette comédie musicale sera d’ailleurs représentée pour la première fois au Japon : du 15 au 18 novembre au Sankei Breeze Hall à Osaka et du 22 au 25 novembre au Hulic Hall à Tokyo.